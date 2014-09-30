Наркологи предлагают запретить ввоз курительных смесей в страну

Фото: ИТАР-ТАСС

С запретом на ввоз на территорию России курительных смесей и ужесточением наказания за их использование выступили московские наркологи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на фонд независимого мониторинга медицинских услуг "Здоровье".

По словам главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, любое курительное и другое вещество должно проходить экспертизу на наркогенность. Брюн отметил, что ежегодно на мировой рынок поступает примерно 50 новых наркотиков. Уследить за этим процессом невозможно, однако снизить спрос вполне реально.

Предложение Брюна нашло отклик у коллег. Так, руководитель Московского центра по профилактике и лечению табачной зависимости Олег Кутушев выступил за ужесточение наказания за распространение спайсов, а заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии Олег Бузик – за полный запрет ввоза курительных смесей на территории нашей страны.