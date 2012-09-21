Форма поиска по сайту

21 сентября 2012, 17:38

Общество

Профилактикой наркомании в Москве займутся волонтеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные наркополицейские планируют привлекать к профилактике наркомании волонтеров из числа молодежи, представителей религиозных конфессий и членов общественных антинаркотических объединений.

Соответствующий вопрос обсуждался на заседании антинаркотической комиссии, прошедшем 20 сентября, сообщается на сайте Правительства Москвы.

Участники совещания уверены, что сверстникам-волонтерам удастся в доступной форме объяснить ребятам из школ, детдомов и лагерей, почему так важно вести здоровый образ жизни.

Напомним, что сейчас работа по первичной профилактике наркологических заболеваний в образовательных учреждениях и женских консультациях ведется наркологической службой департамента здравоохранения Москвы совместно с департаментом образования, семейной и молодежной политики, физической культуры и спорта, а также правоохранительными органами и общественными организациями.


По итогам заседания было также принято решение о создании в каждом городском округе стационарных лабораторий и мобильных передвижных пунктов для проведения химико-токсикологических исследований.

