ФСКН планирует установить контроль за оборотом "веселящего газа"

Фото: ИТАР-ТАСС

Наркополиция выступает за введение контроля за оборотом так называемого "веселящего газа". Соответствующее предложение на днях будет внесено в правительство.

По словам директора ФСКН Виктора Иванова, "веселящий газ" является очередным вызовом, очевидно, что он оказывает воздействие на центральную нервную систему, наносит огромный вред здоровью. Однако на сегодня ведомство не может его контролировать, поскольку это не входит в компетенцию наркополицейских, сообщает "Интерфакс".

Иванов отметил, что закись азота, которая применяется производителями газа, не является подконтрольным веществом. По словам директора ФСКН, сейчас необходимо как можно быстрее ввести регламент порядка, отпуска и контроля за "веселящим газом".

Отметим, что ранее Роспотребнадзор усмотрел в свободной продаже "веселящего газа" состав преступления по двум статьям Уголовного кодекса. По мнению Геннадия Онищенко, продажа газа по Интернету может содержать признаки статьи "склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Кроме того, поскольку газ производится не в целях личного потребления и не имеет обязательного сертификата соответствия, продавцам может грозить наказание по статье "производство, хранение перевозка и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности".

Негативно к употреблению "веселящего газа" относятся и медики. Так, по мнению главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, любое вещество, которое кардинально меняет психическое состояние, может быть объектом зависимости. Эксперт считает, что употребление "веселящего газа" может привести к поражению головного мозга, гипоксии (то есть кислородному голоданию) и другим серьезным нарушениям здоровья.