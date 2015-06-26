27 человек погибли при нападении на отели в Тунисе

Фот: twitter.com/NationFMKe

В курортном городе Сус в Тунисе неизвестный расстрелял из автомата Калашникова туристов на побережье Средиземного моря, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По последним данным, погибли 27 человек, десятки пострадавших. Гражданами каких стран были погибшие и есть ли среди них россияне – неизвестно. Ответственности за теракт пока никто на себя не взял.

При этом по информации некоторых СМИ, нападавших было несколько.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", двое боевиков открыли стрельбу по туристам на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Кантауи под городом Сус. Один из нападавших был убит, второго разыскивают армия и полиция.

Ростуризм пока не располагает информацией относительно того, находились ли в тунисском отеле, где началась стрельба, россияне.

"По поводу того, были ли там россияне – это консульство, надо обращаться. Мы, естественно, будем обращаться, чтобы узнать по поводу наших соотечественников", – заявил в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу, были совершены два теракта: во Франции и в Кувейте. Во Франции исламисты напали на завод неподалеку от Леона. Жертвой атаки стал один человек, еще несколько были ранены. Жертвами взрыва в мечети в Кувейте стали как минимум восемь человек.