Установлена личность мюнхенского стрелка

Фото: DPA/ТАСС

Мужчиной, устроившим стрельбу в центре Мюнхена, оказался 18-летний выходец из Ирана. Нападавший имел двойное гражданство, включая немецкое. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава полиции Мюнхена Хубертус Андре.

По его словам, в отношении двух других человек, которые быстро покинули место происшествия, было открыто расследование. Однако позднее выяснилось, что они не имеют к происшествию никакого отношения.

Мотивы самого мюнхенского стрелка до сих пор не ясны. Пока правоохранительные органы не называют произошедшее терактом. По словам Андре, стрелок не имел при себе взрывчатых веществ или винтовки. Полиция Мюнхена считает, что для нападения он использовал пистолет.

Жертвами стрельбы в Мюнхене стали уже девять человек

По последним данным, в результате стрельбы в Мюнхене погибли девять человек. Еще 16 человек пострадали. Как отметили в полиции города, среди пострадавших есть дети.

Стрельба в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене произошла в пятницу вечером. В результате район, где находится торговый центр, был оцеплен, а движение на нескольких линиях метро Мюнхена приостановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Мюнхене сейчас могут находиться от трех до пяти тысяч российских туристов.