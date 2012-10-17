В центре Москвы совершено нападение на съемочную группу "Москвы 24"

В столице напали на съемочную группу "Москвы 24". Журналисты снимали сюжет о том, как бизнесмены собираются открыть в жилом доме бар. По словам жителей, из-за этого на доме появилась трещина. Бизнесмены не захотели обсуждения ситуации и напали на оператора

На съемочную группу телеканала "Москва 24" совершено нападение. Инцидент произошел во время подготовки репортажа о незаконной перепланировке цокольных этажей одного из жилых домов Пресненского района ЦАО. По словам местных жителей, перепланировка привела к тому, что здание дало трещину.

Представитель строительной компании, не желая комментировать происходящее, напал на телеоператора и сломал камеру. Причем все происходило на глазах у участкового Пресненского отдела полиции.

Как говорят члены съемочной группы, никто не мог и предположить, что съемка сюжета о том, как некие бизнесмены собираются открыть в жилом доме на Пресненском валу - пивной бар, закончится нападением на журналистов. "В атаку ринулись представители компании-арендатора цокольного этажа здания, которых очень разозлило появление нашей съемочной группы".

В результате инцидента телекамера была сломана, а оператор Максим Кисляков получил перелом носа.

Как прокомментировал ситуацию начальник отдела участковых уполномоченных ОВД по Пресненскому району Михаил Хоменко, нападавшие на журналистов сейчас задержаны. Выясняются обстоятельства происшествия.

"Мы разберемся с этой ситуацией, проведем проверку и при наличии состава преступления возбудим уголовное дело", - уточнил Хоменко.