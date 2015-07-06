Актер из сериала "Глухарь" потерял память после нападения

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Актер Павел Остроухов, известный по сериалу "Глухарь", потерял память после нападения, сообщает "Дни.ру".

По словам потерпевшего, он прогуливался в парке, когда его ударили тяжелым предметом по голове. С этого момента Остроухов ничего не помнит.

Врачи считают, что амнезия может быть временной и пострадавший сможет вспомнить обстоятельства инцидента.

Недавно m24.ru сообщало о похожем случае: в новогоднюю ночь мужчину ударили тяжелым предметом по голове, и он потерял память. Восстановить картину событий и личность пострадавшего до сих пор не удалось.