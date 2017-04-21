Выходец из РФ задержан в Германии по подозрению в атаке на ФК "Боруссия"

Фото: AP/Carsten Linhoff

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 28-летнего выходца из России, подозреваемого в совершении нападения на футболистов дортмундской "Боруссии", сообщает ТАСС.

11 апреля три взрывных устройства небольшой мощности сработали перед автобусом футбольного клуба "Боруссия". В результате случившегося пострадал защитник клуба Марк Бартра, а также сопровождавший команду полицейский.

Инцидент произошел перед отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". Из-за происшествия игру перенесли на 12 апреля.

Позже Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы как теракт. Не исключается также, что за преступлением стоят исламисты. Причиной такого вывода стало содержание трех идентичных записок, найденных на месте преступления.

В совершении преступления подозревают двух исламистов, одного из которых задержали.