Неизвестный с ножом-мачете напал на прохожих в Дюссельдорфе

Фото: ТАСС/DPA/Philipp Schulze
Неизвестный с ножом-мачете совершил нападение на прохожих в Дюссельдорфе, сообщает газета Bild.
Один человек тяжело ранен, но его жизнь вне опасности. Преступник скрылся.
Это второй подобный случай за последние два дня в Дюссельдорфе. 9 марта 2017 года вооруженный топором 36-летний мужчина ранил девять человек на вокзале города.
500-килограммовый боеприпас нашли около городского аэропорта, зона эвакуации составила один километр.
Движение в месте разминирования перекрыли. Сам аэропорт функционировал в обычном режиме.