Неизвестный с ножом-мачете напал на прохожих в Дюссельдорфе

Фото: ТАСС/DPA/Philipp Schulze

Неизвестный с ножом-мачете совершил нападение на прохожих в Дюссельдорфе, сообщает газета Bild.

Один человек тяжело ранен, но его жизнь вне опасности. Преступник скрылся.

Это второй подобный случай за последние два дня в Дюссельдорфе. 9 марта 2017 года вооруженный топором 36-летний мужчина ранил девять человек на вокзале города.