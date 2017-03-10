Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 17:45

Происшествия

Неизвестный с ножом-мачете напал на прохожих в Дюссельдорфе

Фото: ТАСС/DPA/Philipp Schulze

Неизвестный с ножом-мачете совершил нападение на прохожих в Дюссельдорфе, сообщает газета Bild.

Один человек тяжело ранен, но его жизнь вне опасности. Преступник скрылся.

Это второй подобный случай за последние два дня в Дюссельдорфе. 9 марта 2017 года вооруженный топором 36-летний мужчина ранил девять человек на вокзале города.

8 марта 2017 года около восьми тысяч жителей Дюссельдорфа эвакуировали из-за авиабомбы времен Второй мировой войны.

500-килограммовый боеприпас нашли около городского аэропорта, зона эвакуации составила один километр.

Движение в месте разминирования перекрыли. Сам аэропорт функционировал в обычном режиме.

нападение Дюссельдорф жизнь в мире ножевое ранение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика