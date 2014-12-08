Охранники санатория напали на журналистов канала "Москва 24"

На съемочную группу "Москвы 24" напали охранники санатория

На съемочную группу телеканала "Москва 24" напали охранники лечебно-профилактического учреждения. Инцидент произошел во время расследования драматичной истории о выселении из санатория пенсионерки.

О скандальной истории журналисты узнали от дочери пожилой женщины. Она приехала навестить престарелую маму, но в списке отдыхающих ее не нашла. Происходящее женщина снимала на камеру мобильного телефона.

Охранники пытались изъять устройство, чтобы уничтожить кадры, но запись все-таки оказалась в распоряжении канала.



Пожилая женщина нашлась спустя пять дней в Москве, в реанимации Первой градской больницы с диагнозом "обширный инфаркт". Оказывается, туда пенсионерку сотрудники санатория отправили на рейсовом автобусе. Теперь родственники ожидают реакции властей.

"На мой взгляд, у санатория не было умысла просто отправлять женщину обратно и врать, что нет документов, но бесчеловечность с их стороны, что они отправили бабушку одну обратно имеет место," - отметил глава департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Отметим, ранее произошел похожий случай с журналистами. В октябре сотрудники автосалона на Смольной улице напали на съемочную группу телеканала "360. Подмосковье". Корреспонденты снимали сюжет о сомнительных схемах, которые использовались при продаже автомобилей