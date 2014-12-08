Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

08 декабря 2014, 16:26

Охранники санатория напали на журналистов канала "Москва 24"

нападение Владимир Петросян санаторий чп пенсионерка съемочная группа

На съемочную группу "Москвы 24" напали охранники санатория

На съемочную группу телеканала "Москва 24" напали охранники лечебно-профилактического учреждения. Инцидент произошел во время расследования драматичной истории о выселении из санатория пенсионерки.

О скандальной истории журналисты узнали от дочери пожилой женщины. Она приехала навестить престарелую маму, но в списке отдыхающих ее не нашла. Происходящее женщина снимала на камеру мобильного телефона.

Охранники пытались изъять устройство, чтобы уничтожить кадры, но запись все-таки оказалась в распоряжении канала.

Пожилая женщина нашлась спустя пять дней в Москве, в реанимации Первой градской больницы с диагнозом "обширный инфаркт". Оказывается, туда пенсионерку сотрудники санатория отправили на рейсовом автобусе. Теперь родственники ожидают реакции властей.

"На мой взгляд, у санатория не было умысла просто отправлять женщину обратно и врать, что нет документов, но бесчеловечность с их стороны, что они отправили бабушку одну обратно имеет место," - отметил глава департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Отметим, ранее произошел похожий случай с журналистами. В октябре сотрудники автосалона на Смольной улице напали на съемочную группу телеканала "360. Подмосковье". Корреспонденты снимали сюжет о сомнительных схемах, которые использовались при продаже автомобилей

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать