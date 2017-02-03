Форма поиска по сайту

Новости

03 февраля 2017, 15:13

Происшествия

Мужчина напал на военного у Лувра

Фото: AP/Christophe Ena

Мужчина, вооруженный ножом-мачете, напал на французского военнослужащего, сообщает французский телеканал BFM.

Пострадавший получил легкое ранение и начал стрелять по напавшему, которого серьезно ранил. Посетителей музея эвакуировали, ближайшую станцию метро закрыли.

По информации французских СМИ, инцидент произошел, когда мужчина попытался зайти в торговый центр рядом с музеем. В руках у него были два больших чемодана, из-за чего сотрудники правоохранительных органов не впустили его. После этого мужчина достал нож.

Ничего подозрительного в чемоданах впоследствии не обнаружили. Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как теракт, сообщает радиостанция France Info.

нападение Франция Лувр чп

Главное

