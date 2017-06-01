Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 17:26

Происшествия

Жители польского поселка напали на украинцев

Фото: ТАСС/Jaap Arriens/Zuma

Жители польского поселка Хващино напали на граждан Украины, сообщает РИА Новости.

Как рассказал официальный представитель департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. Поляки окружили дом, где проживали граждане Украины, бросали камни и оскорбляли хозяев жилого помещения. В результате нападения пострадал один украинец.

Нападавших задержали, местная прокуратура завела дело, всем участникам атаки предъявлено обвинение.

нападение Польша украинцы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика