Жители польского поселка напали на украинцев

Фото: ТАСС/Jaap Arriens/Zuma

Жители польского поселка Хващино напали на граждан Украины, сообщает РИА Новости.

Как рассказал официальный представитель департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. Поляки окружили дом, где проживали граждане Украины, бросали камни и оскорбляли хозяев жилого помещения. В результате нападения пострадал один украинец.

Нападавших задержали, местная прокуратура завела дело, всем участникам атаки предъявлено обвинение.