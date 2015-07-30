Налог на иностранное кино и трасса Москва-Петербург

Фото: m24.ru

Минэкономики не поддержало налог на иностранное кино

Введение в России НДС на показ иностранного кино противоречит нормам ВТО, а положительный эффект от него неочевиден, так как НДС уже платят дистрибуторы фильмов.

Как пишет сегодня "Коммерсантъ", соответствующий отзыв в ответ на поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Минэкономики направило в правительство РФ. По итогам прошлого года российские кинотеатры собрали около 46 миллиардов рублей, из которых 38 миллиардов пришлось на зарубежные фильмы.

Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова прошли биологические тесты

У следствия по делу об убийстве Бориса Немцова оборвались сразу несколько перспективных направлений работы. Одна из биологических экспертиз указала на отсутствие следов обвиняемых в машине, которой пользовались киллеры, а другая не подтвердила их участия в тренировочных стрельбах, проводившихся в подмосковном лесу незадолго до убийства.

Закончились безрезультатно и попытки сыщиков заставить разыскиваемого Руслана Геремеева явиться к следствию, оказав давление на его родственников: все те, кто мог бы дать обличающие эту авторитетную семью показания, на сотрудничество с правоохранителями не пошли. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ".

Nokia будет продавать камеры для виртуальной реальности

Nokia возвращается на рынок потребительской электроники, но ее новые продукты больше похожи на летающую сферу из "Звездных войн", чем на более привычные смартфоны, которыми финская компания с успехом занималась в прошлом. В среду Nokia рассказала о планах выхода на рынки систем виртуальной реальности и развлекательной электроники, сообщает газета "Ведомости".

"Это будет возрождение Nokia, уже не первое за 150-летнюю историю компании», - заявил Рамзи Хайдамус, президент Nokia Technologies, калифорнийского подразделения Nokia.

Конкурс на последний лот трассы М11 будет двухэтапным

Госкомпания "Автодор" объявила конкурс на последний неразыгранный участок новой платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург – секцию с 58-го до 149-го километр в Московской и Тверской областях. Стартовая стоимость строительства – 69,8 миллиарда рублей, сообщают "Ведомости".

Вся дорога должна быть готова к чемпионату мира 2018 года. Два участка уже сданы – это стартовая секция на выезде из Москвы и обход Вышнего Волочка, остальные строятся.

Минфин опубликовал основные направления налоговой политики

В ближайшие три года налоги в стране расти не будут - вот ключевой посыл основных направлений налоговой политики Минфина на 2016 год, 2017-й и 2018-й год. Документ опубликован на сайте ведомства.

Второй сигнал - этот мораторий должен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов. Также Минфин намерен вывести из тени несколько миллионов самозанятых граждан, передает "Российская газета".

В Москве начнут ходить городские электрички

Проехать по Малому железнодорожному кольцу и в столичном метро, заплатив только раз, не получится. Хотя стоимость проезда, скорее всего, будет одинаковой и для метро, и для новой столичной электрички, но платить придется дважды. Но решать какая будет система оплаты властям столицы, пишет "Российская газета".

Вчера журналистам показали первую построенную пассажирскую станцию на Малом железнодорожном кольце - Лужники. Оказалось, что от метро "Спортивная" все-таки нужно пройти сотню метров. Такая же ситуация почти на всех будущих 28 станциях, которые РЖД обещает построить к концу года и запустить по железнодорожному кольцу внутри города рабочее движение.