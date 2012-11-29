Своевременно платят налоги 70% москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

В установленные сроки платят налоги около 70% жителей столицы. Остальных обязывают это делать в принудительном порядке, сообщил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения физических лиц №2 УФНС России по Москве Александр Меньков.

Он рассказал о том, что за год налоговая служба провела три дня открытых дверей, во время которых рассказала гражданам, почему необходимо платить налоги. Как отметил Меньков, для москвичей созданы все условия, чтобы платить налоги дистанционно, но ситуация почему-то не меняется.

"Из года в год повторяется одна картина, что уплачивают налог своевременно около 70% москвичей. Все остальное мы вынуждены добирать уже после сроков уплаты. Для тех, кто не хочет платить налог, обращаемся в судебные органы за принудительным взысканием налога. Но это уже крайняя мера, до этого мы пытаемся все-таки убедить граждан платить налоги", – сказал он.

Напомнил специалист также о том, что приобретая машину, человек становится обязан платить транспортный налог до тех пор, пока автомобиль стоит на учете в ГИБДД.