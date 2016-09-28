Владельцам московских гаражей и апартаментов снизили налоги

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Налог на имущество снизили для владельцев гаражей и апартаментов в торгово-офисных центрах. Соответствующий закон Мосгордума приняла в окончательной редакции, сообщает Агентство "Москва".

В законе предлагается выравнять ставку налогообложения для физических и юридических лиц. В настоящее время обычная ставка налога на гараж или машино-место составляет 0,1 процента. При этом если гараж находится в торгово-офисном центре, ставка доходит до 2 процентов. Закон снизит налог на гараж или машино-место, площадь которых не превышает 25 квадратных метра, до 0,1 процента.

На второй гараж будет действовать обычная ставка для торгово-офисной недвижимости – 1,3 процента. При этом для некоторых категорий граждан будут действовать льготы.

Отмечается, что поправка снизит налог на 13,4 тысячи гаражей и машино-мест в деловых и торговых центрах города.

Что касается апартаментов, этот термин пропишут в законодательстве в 2016 году. В данный момент налог на апартаменты составляет 2 процента от кадастровой стоимости. Законопроект устанавливает пониженную ставку 0,5 процента за первые 150 квадратных метров площади апартаментов площадью до 300 квадратных метров. На оставшуюся площадь будет действовать стандартные ставки для торгово-офисной недвижимости (в 2015 году – 1,2 процента, в 2016 году – 1,3 процента, в 2017 году – 1,4 процента, в 2018 году – 1,5 процента от кадастровой стоимости).