Александр Прохоров: "Москвичи хотят в два раза больше земли"

Александр Прохоров. Фото: mos.ru

В редакции M24.ru состоялось онлайн-интервью с заместителем руководителя департамента городского имущества города Москвы Александром Прохоровым. Он рассказал о том, готовы ли москвичи оформлять земли под многоквартирными домами в собственность и сколько им придется за это заплатить.

M24.ru: В прошлом году активно началось межевание кварталов в столице, которое позволит москвичам оформлять землю под многоквартирными домами в собственность. На каком этапе сейчас находится этот процесс?

Мы планируем в 2013 году закончить межевание по всей территории "старой" Москвы. На него было выделено более 1 млрд рублей. По центру города мы уже находимся на финальной стадии межевания. Выходим на публичные слушания, активно сотрудничаем с префектурой ЦАО по этому вопросу. Кварталы Юго-Западного и Западного округов тоже частично вынесены на общественные слушания.

В целом, по состоянию на март 2013 года, утверждено около 960 проектов межевания площадью около 21400 га. Однако сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет всего 517 земельных участков под многоквартирными жилыми домами. В общедолевую собственность жильцы пока оформили 60 домов.

Земельный налог за среднюю квартиру около 60 кв.м может варьироваться от 1 тыс. до 12 тыс. рублей в год в зависимости от того, сколько земли собственники получают во владение

M24.ru: Вы ожидаете каких-либо проблем с жителями?

Мы присутствуем на общественных слушаниях и учитываем мнение жителей, находимся в постоянном диалоге с управами. Есть понимание, что жильцы домов хотят больше земли. Согласно СНиПам, мы сегодня рисуем две границы участка— минимальную и максимальную. Первая включает землю под самим домом, а также участки на выходах из него. Максимальная — примерно в два раза больше, она захватывает дворовую территорию. Жители не только центра, но и других округов, выступают за то, чтобы получить возможность оформить земельный участок большей площади в собственность. Мы не против и всегда даем выбор. Это не значит, что после межевания москвичи должны будут в обязательном порядке оформлять земельные участки в собственность. Но у них будет возможность выразить такое волеизъявление на общем собрании и получить земли по максимуму.

Правда, надо понимать, что после этого на собственника ложится определенное бремя, прежде всего, это земельный налог. Мы всем префектурам даем примерные расчеты, чтобы они могли информировать жителей о том, каковы будут их потенциальные затраты. Так, например, земельный налог за среднюю квартиру около 60 кв.м может варьироваться от 1 тыс. до 12 тыс. рублей в год в зависимости от того, сколько земли собственники получают во владение. Так, например, по ул. Гиляровского, д. 54 при выборе минимальной площади участка жильцы заплатят 1187 рублей в год, а при максимальной – 4386. А вот на проспекте Мира, д. 71, стр. 1 земельный налог составит 1750 и 11700 рублей в год соответственно.

Елена Юрьева: А для города что выгоднее — отдавать участки по минимуму или по максимуму?

Город не отдает предпочтений ни одному из этих способов. Речь идет о налоговых поступлениях в бюджет. Поэтому мы готовы отдать столько, сколько попросят жильцы. Главное, чтобы им было комфортно.

Олег Нильский: Что должны сделать жильцы, чтобы оформить земельный участок под многоквартирным домом в общедолевую собственность?

Они должны провести общее собрание в установленном Гражданским кодексом порядке. После этого необходимо обратиться в наш департамент для формирования границ земельного участка на кадастровой карте территории. Всем собственникам приходить к нам необязательно — достаточно одного человека с протоколом общего собрания жильцов. Мы формируем границы участка по проектам межевания, отдаем схему, дальше москвичи своими силами ставят его на кадастровый учет с помощью кадастровых инженеров. Это коммерческая услуга, цены на нее могут быть разными. После этого жильцы получают кадастровый паспорт на земельный участок и регистрируют право общей долевой собственности в Росреестре и могут распоряжаться своей территорией. При этом начнет начисляться земельный налог.

Илья Мудров: Изменятся ли после приватизации придомовой территории обязанности управляющих компаний. Придется ли за благоустройство платить жильцам дома или этим по-прежнему будет заниматься управа?

В настоящее время механизм четко не разработан, но если жильцы получат в собственность дворовую территорию, они должны будут сами следить за принадлежащей им территорией. К ним будут предъявляться те же требования, которые действуют по всему городу.

Коммерческой деятельностью жильцы на этих землях заниматься не имеют права

Марта Иосифовна: Александр Владимирович, помогите разобраться. Собственники жилья в нашем доме планируют подавать документы на приватизацию придомовой территории. Какие преимущества мы получим в результате? Опасаюсь, что только лишние налоги.

После того, как жильцы оформят земельный участок под домом и дворовую территорию в собственность, они получат полные права владельцев. По желанию смогут организовать там детскую площадку или парковку. Правда, коммерческой деятельностью жильцы на этих землях заниматься не имеют права. Законодательно закрепленный вид разрешенного использования - для эксплуатации многоквартирного жилого дома – бизнес-проектов не предполагает. Жильцы могут делать во дворе что-то только для себя. Город не будет диктовать, что именно. Главное, чтобы установка ограждений, детских площадок и других малых архитектурных форм была согласована с городскими органами власти.

Мы планируем в ближайшее время отдельно проработать концепцию межевания Новой Москвы

Мария Игнатова: Когда межевание земель начнется в Новой Москве?

Мы надеемся начать его в 2014 году. Хотим внести поправки в городскую программу "Имущественно-земельная политика Москвы на 2012 — 2016 гг.", чтобы зарезервировать под эти цели необходимое финансирование.

Жанна Иванова: В Новой Москве сегодня особенно много проблем с межеванием у владельцев частных домов — дачников. Столичные власти вмешиваются в ситуацию?

Мы получаем тысячи заявок от жителей Новой Москвы. Ведется огромная работа, начиная от перевода прав по договору с Московской области на Москву и заканчивая постановкой на кадастровую карту. Разбираем и конфликты между соседями. Основная проблема заключается в том, что многие участки в Новой Москве без границ, установленных в соответствии с действующим законодательством. Порой мы на карте даже не можем найти этот участок. Прежде чем идти к нам, собственники должны провести самостоятельно большую подготовительную работу — сделать предварительную геодезию, отводные документы. Мы планируем в ближайшее время отдельно проработать концепцию межевания Новой Москвы, где будем учитывать эти проблемы.

Мы изымали три жилых дома на Лермонтовском проспекте для строительства одноименной станции метро в Выхино-Жулебино

Маргарита Приорова: На днях парламент принял законопроект об упрощенном изъятии земель в Новой Москве под строительство дорог и других социально важных объектов. Однако столичные власти уже заявили, что дачникам беспокоиться нечего. Есть ли у нас какие-то гарантии?

Сроки изъятия земельных участков и других объектов недвижимости на присоединенных территориях действительно сокращаются до трех месяцев. Но это не значит, что начнется поголовное изъятие. Все понимают, что проектировать, к примеру, трассу по частному сектору — значит, строить ее крайне медленно. Поэтому градостроительная документация по Новой Москве будет направлена на то, чтобы практически ни у кого ничего не изымать. То есть идти либо по городским землям, либо остановиться на минимальном расширении существующих дорог. Но редкие случаи, когда индивидуальные жилые дома попадают в зону стройки, все-таки будут. Это случается и в "старой" Москве. Так, мы изымали три жилых дома на Лермонтовском проспекте для строительства одноименной станции метро в Выхино-Жулебино. Все собственники получили либо новое жилье, либо – по желанию – соответствующие денежные компенсации.

Дунаев Юрий: Новослободская ул., д. 14/19, стр. 8. В нашем доме все подвальные помещения сданы в аренду коммерческим организациям. В результате нет физической возможности для нормального обслуживания общедомовых коммуникаций (теплосеть, водопровод, канализация, электросети и пр.). Мы лишены возможности перевести дом на индивидуальное отопление и отключиться от внешней теплосети. Одна из организаций занимается мелкооптовой продажей цветов. При этом большая часть помещений переоборудована в холодильную камеру. В результате перекрытие первого этажа промерзает, там образуется конденсат, что приводит к гниению и разрушению деревянного перекрытия. Вопрос 1: "Как выселить нежелательных арендаторов и занять помещение для реализации общедомовых функций при условии, что в доме нет ТСЖ?" 2. Можно ли арендовать земельный участок под домом, если в доме пока не организовано ТСЖ?

Жильцы могут оформить землю под многоквартирными домами в собственность. Владельцем подвалов остается город в лице департамента городского имущества города Москвы. Если арендатор вовремя платит в бюджет налоги и не нарушает функциональное назначение помещения, оснований для расторжения договора с ним не имеется. Если же выяснится, что ему дали подвал для склада, а он там занимается торговлей, это уже повод для прекращения договорных отношений.

Что касается дворовых территорий, то их в аренду жильцам брать не нужно, когда они могут получить их в собственность.

В любом случае для разрешения каждого конкретного случая лучше обращаться в департамент с заявлением индивидуально. Мы выйдем с проверкой и, при обнаружении нарушений, примем меры.