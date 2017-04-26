Трамп планирует снизить налог для компаний до 15%

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп хочет снизить корпоративный налог в стране до 15 процентов, сообщает "Газета.ру".

Сейчас потолок налога на прибыль компаний в США составляет 39,6 процента. Вместе с тем, Трамп намерен ввести плоский 10-процентный налог на возвращение прибыли, полученной за рубежом. Это позволит компаниям получить доходы, которые они не могут вернуть в США из другой страны.

Предыдущий указ президента, который был посвящен ограничению миграции в США, отменил суд Сан-Франциско. Глава президентского аппарата Райнс Прибас заявил, что в ближайшее время Белый дом займется назначением более благосклонных к инициативам Трампа судей.