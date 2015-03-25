Налоговая служба устроит день открытых дверей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

27 и 28 марта столичное управление ФНС совместно с департаментом экономической политики устроит День открытых дверей для налогоплательщиков.

Участниками всероссийской акции "День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц" станут все районные налоговые инспекции столицы.

Представители столичного правительства и ФНС расскажут о декларационной кампании, способах уплаты НДФЛ для тех, кто сдает жилье в аренду, о патентной системе налогообложения, социальных и имущественных вычетах.

Кроме того, сотрудники инспекций помогут подать заявление на присвоение логина и пароля, необходимых для доступа к "Личному кабинету налогоплательщика".

В ФНС напоминают, что москвичи, которые в 2014 году получили доход от продажи имущества, в порядке дарения по договорам аренды и прочие доходы, с которых не был удержан налог, должны в срок не позднее 30 апреля 2015 года представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не позднее 15 июля.

Еще один День открытых дверей пройдет 24 и 25 апреля.