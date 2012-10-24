Мосгордума утвердила новые ставки транспортного налога

Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект о повышении транспортного налога. В среднем он вырастет на 13%

Мосгордума в среду одобрила поправки в столичное законодательство, повышающие ставку транспортного налога для граждан. По предложению мэра Сергея Собянина с 2013 года ставки возрастут на 5–7 рублей с каждой лошадиной силы.

В мэрии не скрывают, что это один из способов пересадить водителей с личных машин на общественный транспорт, сообщает "Коммерсант".

Проект поправок к закону "О транспортном налоге" был внесен в Мосгордуму Сергеем Собяниным. Мэр предложил увеличить ставки от 5 до 7 рублей за лошадиную силу в зависимости от категории автомобиля.

Например, за популярный Ford Focus (с двигателем 1,6 л) после повышения ставок придется платить 2,6 тысячи рублей вместо 2,1 тысячи рублей, а за Nissan Qashqai (с двигателем 2 л) — почти 5 тысяч рублей вместо 4,2 тысяч рублей. Ранее глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников заявлял, что в столице необходимо повышать транспортный налог, чтобы поездка на автомобиле была дороже, чем на автобусе.

Как ранее заявлял глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников, повышение ставок скажется в основном на среднемощных автомобилях, для которых налог не менялся более 8 лет.

По словам Решетникова, в среднем транспортный налог вырастет на 600 рублей.

Новые ставки транспортного налога должны вступить в силу уже с января 2013 года.

Предполагается, что доходы столицы от введения новых ставок налога должны увеличиться примерно на 2,5 миллиарда рублей.

История вопроса Последний раз транспортный налог в Москве повышался в 2008 году. Тогда ставки выросли в полтора раза. В 2010 году Сергей Иванов (тогда еще в статусе вице-премьера) заявил, что правительство России рассматривает вариант отмены налога взамен на повышение акциза на бензин. Эта инициатива обсуждалась несколько раз в Госдуме, однако так и не была реализована, а цены на топливо при этом выросли. Кроме того, в 2009 году парламент принял поправки к Налоговому кодексу, расширив возможности регионов по увеличению транспортного налога.

