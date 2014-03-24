Налоговые инспекции 11 и 12 апреля проведут дни открытых дверей

Налоговые инспекции проведут 11 и 12 апреля дни открытых дверей

Дни открытых дверей в налоговых инспекциях столицы пройдут 11 и 12 апреля, сообщает телеканал "Москва 24". Сотрудники будут объяснять горожанам, как заполнить декларацию, оформить налоговый вычет или воспользоваться патентной системой налогообложения.

Напомним, патентную систему налогообложения ввели чуть больше года назад. Она позволяет заплатить один раз, после чего в налоговой можно уже не появляться, кассовым аппаратом при этом обзаводиться не обязательно. Покупать патенты могут репетиторы, фитнес-тренеры, таксисты и те, кто сдают в аренду квартиру.

"Если взять патент на аренду квартиры, то он стоит 60 тысяч рублей в год. Это пять тысяч рублей в месяц. Для таксистов патент – полторы тысячи рублей в месяц", - рассказал начальник отдела мобилизации доходов департамента экономической политики и развития Москвы Александр Липинский.

Предпринимателю необходимо регулярно заполнять книгу учета доходов. Патент больше чем на полгода можно купить в рассрочку. Для оформления нужно оформить специальный бланк.

Дни открытых дверей в налоговых Москвы проводят четыре дня в году. Очередей хоть и больше, зато сервис качественнее, в залах работают специалисты, готовые прийти на помощь.

Узнать о своих задолженностях можно также посредством терминалов. Достаточно войти в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Помимо номера ИНН понадобится еще и пароль, который можно получить в одном из окошек налоговой инспекции.

Добавим, что декларации в налоговую нужно подать до 30 апреля.