Фото: ИТАР-ТАСС

Более 26 тысяч москвичей воспользовались системой электронной регистрации и подали документы на государственную регистрацию юридических лиц в налоговую службу Москвы. 559 документов было подавно на регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Запросы подаются через сервис "Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде", сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Москве.

При подаче документов через интернет-сервис, нет необходимости лично посещать налоговую.

Отметим, что бухгалтерскую отчетность также можно сдать через Интернет, а вот с налоговыми декларациями для физических лиц ситуация пока сложнее - подача декларации требует личного присутствия гражданина.