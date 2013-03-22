Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 17:30

Экономика

26 тысяч москвичей воспользовались системой электронной регистрации

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 26 тысяч москвичей воспользовались системой электронной регистрации и подали документы на государственную регистрацию юридических лиц в налоговую службу Москвы. 559 документов было подавно на регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Запросы подаются через сервис "Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде", сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Москве.

При подаче документов через интернет-сервис, нет необходимости лично посещать налоговую.

Отметим, что бухгалтерскую отчетность также можно сдать через Интернет, а вот с налоговыми декларациями для физических лиц ситуация пока сложнее - подача декларации требует личного присутствия гражданина.

