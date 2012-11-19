ФНС начнет вести досье налогоплательщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная налоговая служба разрабатывает модель информационной системы, которая позволит вести досье налогоплательщиков.

По словам начальника Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства Георгия Колташова, аналогов такой системы пока нет в мире, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы сможем увидеть, как налогоплательщик переводит свое имущество, свои активы и на кого, сможем увидеть несоответствие доходов расходам и так далее", - сказал Колташов. Он отметил, что налоговая служба и сейчас располагает такой информацией в полном объеме, но структура новой системы позволит ее получать более оперативно.

"Это политика налоговой службы. Мы должны знать о добросовестных налогоплательщиках и о недобросовестных налогоплательщиках", - заметил Колташов.

Данная система будет необходима и в свете готовящегося сейчас закона об индивидуальном банкротстве физических лиц. "Благодаря досье мы сможем узнать, когда, например, человек купил машину или продал, будем видеть, что это за налогоплательщик и соответствующие меры предлагать суду", - сказал чиновник.

ФНС планирует, что новая система заработает в 2015 году.