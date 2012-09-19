"Известия": Москва хочет получать больше налогов от бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве не хватает предприятий малого и среднего бизнеса, уверены столичные власти. Городской бюджет получает от них налогов в несколько раз меньше, чем в крупных городах Западной Европы. Этот вопрос обсуждался на конференции по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в столице.

Москва стремится найти предпринимателей, готовых открыть малый и средний бизнес.

"Город рассчитывает, что вы создадите некоторое количество рабочих мест — 3, 4, 5, может быть, десяток", — заявил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Князев.

По данным департамента, в прошлом году налоги с малого и среднего бизнеса принесли лишь 10% доходов городской казне. В Западной Европе этот показатель достигает 80%, сообщает газета "Известия".

В этом году в качестве субсидий столичное правительство выделяет стартапам до 500 тыс. рублей, работают программы помощи в поиске помещений. Развитие малого и среднего бизнеса в Москве тормозит человеческий фактор: незнание своих возможностей, страх неудачи, неумение вести дело и управлять людьми, считают в правительстве.

"Долгое время в нашей стране было непрестижно заниматься бизнесом, — уверен директор по развитию ЗАО "Синергия Инновации" Александр Городецкий. — В основном люди уверены, что это скучное занятие. А те, у кого есть идеи, не обладают искусством самопрезентации и не могут получить деньги на развитие. Но бизнес — это как игра Warcraft. Если у человека есть в глазах огонь, в него будут инвестировать. Инвестор сначала смотрит на людей, на команду, он должен поверить в вас".

"На столичном рынке слишком высоки ставки на аренду производственных и торговых помещений. Арендный бизнес живет на том, что все новые предприниматели снимают помещение и прогорают, — рассказывает председатель профсоюза предпринимателей Леонид Развозжаев. — Тяжело со своей продукцией выйти в торговые сети, которые требуют деньги вперед. При этом нет гарантий, что товар будет реализован. Кооперативных магазинов, которые были бы выходом, у нас нет".

