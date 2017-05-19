Всего 40 человек подали заявки на получение статуса самозанятых

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Всего 40 жителей России подали заявки на получение статуса самозанятых за три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах, сообщает "Коммерсантъ".

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года поставили 27 граждан России и 13 иностранцев. Больше всего обращений подали жители Белгородской области (пять заявок на услуги по уборке, и еще четыре – на репетиторство). В столице подано всего два уведомления на услуги уборки, одно – на репетиторство и еще одно – на услуги няни.

Отмечается также, что в прошлом году жители столицы купили 1,6 тысячи патентов на оказание различных услуг. По данным экспертов, 99 процентов репетиторов, уборщиков и нянь работают в теневом секторе.