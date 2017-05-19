Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 10:39

Экономика

Всего 40 человек подали заявки на получение статуса самозанятых

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Всего 40 жителей России подали заявки на получение статуса самозанятых за три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах, сообщает "Коммерсантъ".

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года поставили 27 граждан России и 13 иностранцев. Больше всего обращений подали жители Белгородской области (пять заявок на услуги по уборке, и еще четыре – на репетиторство). В столице подано всего два уведомления на услуги уборки, одно – на репетиторство и еще одно – на услуги няни.

Отмечается также, что в прошлом году жители столицы купили 1,6 тысячи патентов на оказание различных услуг. По данным экспертов, 99 процентов репетиторов, уборщиков и нянь работают в теневом секторе.

В марте 2015 года депутаты Мосгордумы приняли закон о двухлетних "налоговых каникулах" для предпринимателей. Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.

В апреле самозанятых россиян предлагали лишить бесплатных полисов ОМС, полноценных пенсий и возможности выезда за границу. После этого Совет Федерации заявил, что законопроект о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запрета на выезд за границу, ограничений в медицинской помощи и пенсионном обеспечении.

Сенаторы предложили обязать самозанятых граждан приобретать патент после истечения срока налоговых каникул. При этом субъекты РФ смогут устанавливать размер фиксированного авансового платежа. Страховые взносы для самозанятых предлагается установить в пониженном размере – 5 процентов от минимального размера оплаты труда в месяц.

налоги патенты налоговые каникулы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика