Фото: ТАСС/Людмила Пахомова
Нянь, репетиторов и домработниц освободят от уплаты налогов на год, сообщает Агентство "Москва". Закон об объявлении налоговых каникул для самозанятых граждан в третьем чтении приняли депутаты нижней палаты парламента.
В свою очередь субъекты Российской Федерации имеют право установить такие налоговые каникулы и на другие виды услуг для личных и домашних нужд.
Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.