18 ноября 2016, 17:30

Нянь, репетиторов и домработниц освободят от уплаты налогов

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Нянь, репетиторов и домработниц освободят от уплаты налогов на год, сообщает Агентство "Москва". Закон об объявлении налоговых каникул для самозанятых граждан в третьем чтении приняли депутаты нижней палаты парламента.

В свою очередь субъекты Российской Федерации имеют право установить такие налоговые каникулы и на другие виды услуг для личных и домашних нужд.

В марте прошлого года депутаты Мосгордумы приняли в закон о двухлетних "налоговых каникулах" для предпринимателей.

Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.

налоги законы няни репетиторы налоговые каникулы

