Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Нянь, репетиторов и домработниц освободят от уплаты налогов на год, сообщает Агентство "Москва". Закон об объявлении налоговых каникул для самозанятых граждан в третьем чтении приняли депутаты нижней палаты парламента.

В свою очередь субъекты Российской Федерации имеют право установить такие налоговые каникулы и на другие виды услуг для личных и домашних нужд.