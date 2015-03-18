Налоговые каникулы: Как провести их с пользой

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

18 марта Мосгордума приняла в окончательной редакции закон о двухлетних налоговых каникулах для предпринимателей. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет, что это такое и почему они особенно полезны для начинающих предпринимателей.

Новые налоговые каникулы представляют собой прекрасную возможность начать собственное дело, проверить и проявить себя.

Как это работает?

Из видов предпринимательской деятельности, для которых вводятся налоговые каникулы, вы выбираете тот, который мил вашей душе. Самое главное – обратите внимание на применяемые ограничения: средняя численность сотрудников предприятия не должна превышать 15 человек; размер дохода организации не должен превышать 60 миллионов рублей; доля дохода по установленному виду деятельности – не менее 70 процентов.

Сферы деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы: – производство продуктов питания и безалкогольных напитков;

– производство игрушек;

– образовательные и медицинские услуги;

– научные разработки. С полным списком можно ознакомиться на сайте департамента экономической политики.



После того как вы составите свой бизнес-план и найдете деньги на его реализацию, вы можете приступать к регистрации индивидуального предпринимателя (ИП). На всякий случай перед решающим шагом рекомендую тщательно изучить матчасть – федеральный закон о процессе регистрации ИП, после чего следовать простой памятке от налоговой службы.

Самое главное – не забыть указать при регистрации, что вы выбираете упрощенную систему налогообложения (также обязательно к ознакомлению), потому что по истечении налоговых каникул платить государству все равно придется.

Итак, буквально через неделю после подачи документов в налоговые органы вы получаете статус ИП и можете приступать к своей большой дороге в бизнес.

Что дает новая система?

Если вы работаете по "упрощенке", то, в зависимости от вида деятельности, должны платить один из двух видов налога – на доходы (6 процентов) или на доходы минус расходы (15 процентов). Именно от этих платежей вы и освобождаетесь.

Лично по мне, ключевое преимущество каникул даже не в том, что вы экономите на налогах, а в том, что двух лет должно быть достаточно для изучения отечественного документооборота и налогового законодательства, ведь я на 99 процентов уверен, что, даже прочитав о том, как платить налоги по "упрощенке", вы мало что поняли. Теперь у вас есть время во всем этом разобраться изнутри.

К тому же два года – это срок, за который вы сможете рассчитать, насколько убыточен или прибылен ваш бизнес, имеет ли смысл его продолжать и т.д. Я всегда говорил и буду повторять: государство должно всегда делать все возможное для стимулирования развития всех видов бизнеса.

Как стать индивидуальным предпринимателем в Москве

Посмотрите на опыт западных стран и главных финансовых центров Азии – экономический рост там обеспечен как раз за счет субъектов малого бизнеса, именно они являются главными налоговыми агентами и работодателями во всех развитых экономиках мира.

В России, к сожалению, малый бизнес все еще находится в зачаточном состоянии, но налоговые каникулы и другие действия правительства по созданию условий для активной предпринимательской деятельности и вовлечению в нее все большего числа граждан – это серьезные шаги в построении действительно сильной и независимой экономики.

Константин Цыганков