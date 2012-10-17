В московских налоговых инспекциях пройдет день открытых дверей

Фото: ИТАР-ТАСС

26 и 27 октября в отделениях Федеральной налоговой службы пройдут дни открытых дверей, сообщает пресс-служба УФНС России по Москве.

Посетители смогут узнать интересующую их информацию об оплате имущественных налогов, о ставках и льготах, а также о преимуществах единого налогового уведомления.

В рамках акции москвичи, сдающие квартиру внаем, смогут получить рекомендации по заполнению декларации о доходах и сразу предоставить ее в налоговые органы.

Также налоговики проинформируют посетителей о работе информационных стендов и их возможностях, а также расскажут про онлайн-сервисы ФНС, доступные на сайте.

В 2012 году это третья по счету акция. В апреле и сентябре в дни открытых дверей отделы налоговых инспекций посетили свыше 18 тысяч человек.