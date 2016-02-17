Коллекторские фирмы обяжут заплатить 100 тысяч рублей за внесение в госреестр

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Коллекторские агентства обяжут заплатить налог в 100 тысяч рублей, чтобы попасть в специализированный государственный реестр, сообщает МИА "Россия сегодня".

Сегодня с пакетом законопроектов, вносящих изменения в деятельность коллекторских агентств, в Госдуме выступили Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин.

Коллекторские агентства будут добросовестнее выполнять свою работу, если размер пошлины на включение в спецреестр будет достаточно высоким, уверены законодатели. "Низкий размер такой пошлины будет создавать у учредителей соответствующих юридических лиц иллюзию легкости создания нового юридического лица", – отмечается в документе.

Величину госпошлины обсуждали с участниками рынка по возврату долгов, уверяют авторы законопроекта. По их словам, размер налога не вызвал существенных возражений.