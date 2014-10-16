Налог на имущество в Подмосковье рассчитают по кадастровой стоимости

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

16 октября депутаты Московской областной думы в трех чтениях приняли проект закона об исчислении налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, сообщает Агентство "Москва".

Налог будет рассчитываться согласно новому порядку с 1 января 2015 года. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев подчеркнул важность введения новой системы расчета налога.

Ранее налог на имущество физических лиц рассчитывался, исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости – суммы всех затрат на строительство с учетом дополнительных понижающих коэффициентов (износа и пр.). Конечная сумма при таком способе расчета выходила как минимум в 10 раз ниже, чем рыночная стоимость жилья.





"Вечер": Как будет рассчитываться новый налог на имущество в Москве

Новая схема налогообложения основывается на кадастровой стоимости объекта, учитывающей сегмент недвижимости, его площадь, год постройки, расположение и другие факторы. Сумма, получаемая таким способом расчета, приближается к рыночной стоимости жилья, однако все равно остается ниже нее в 1,5 – 2 раза.

Определять кадастровую стоимость объектов для исчисления налога будут регионы и муниципалитеты. Им же будут поступать средства, получаемые от уплаты данного налога. Налоговая ставка составит 0,1% для недвижимости, кадастровая стоимость которой не превышает 10 млн рублей, 0,15% для объектов стоимостью от 10 до 20 млн рублей и т.д. Кроме того, каждый гражданин имеет право на вычет в размере 20 квадратных метров на квартиру, которую имеет в собственности.

Мособлдума прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 6% в 2016 году, 7% в 2017-м и 8% в 2018-м. Авторы законопроекта предполагают, что переход к новой системе налогообложения позволит вовлечь в налоговый оборот более 200 тысяч объектов недвижимости.

Ранее аналогичный закон уже был принят Московской городской думой. Переход к новой системе расчета налога в столице начнется с 1 января 2015 года и продлится 5 лет – до 2020 года.