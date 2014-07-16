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Налоги

16 июля 2014, 12:14

Налоговики будут следить за покупками россиян онлайн

налоги покупки

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная налоговая служба получит возможность в онлайн-режиме получать данные о сделанных россиянами покупках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

Сначала налоговики проведут эксперимент - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он стартует с 1 августа текущего года и продлится до 1 февраля 2015 года. В его рамках кассовые аппараты в магазинах оборудуют онлайн-передатчиками, с помощью которых информация о сделанных покупках будет поступать напрямую в ФНС.

В постановлении отмечается, что такая система позволит повысить уровень защищенности прав потребителей, а также создать автоматизированную систему контроля за учетом выручки и применением кассовых аппаратов. В результате налоговики смогут оперативнее выявлять правонарушения и проводить "точечные" проверки.

По информации РБК, в эксперименте примут участие "Почта России", "Седьмой континент", "М.Видео", "Азбука вкуса", "Дикси", "Снежная королева", "МегаФон", "Связной", "Сбербанк" и сеть кинотеатров "Формула кино". Всего в эксперименте примут участие около тысячи юридических лиц, а специальное оборудование установят на 2,5 тысячи аппаратов.

При этом затраты на приобретение оборудования лягут на сами компании, а расходы на обработку информации - на бюджет ФНС. Итоги эксперимента планируется подвести до 10 марта 2015 года. Если они окажутся удовлетворительными, передавать налоговикам данные о покупках в онлайн-режиме обяжут всех предпринимателей.

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