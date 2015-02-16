В столице запустят сервис для организаций – владельцев недвижимости

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Департамент экономической политики запускает сервис, который позволит компаниям узнавать, включена ли их недвижимость в перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости. Сервис заработает в течение недели на официальном сайте ведомства, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента.

Поиск будет доступен как по кадастровому номеру объекта, так и по его адресу. Как отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, сервис открыли в дополнение к "налоговому калькулятору", который был открыт для ориентировочного расчета налога на имущество физических лиц.

Отметим, что результаты поиска в новом сервисе при этом не являются официальным доказательством наличия или отсутствия объекта в перечне соответствующего года. Также они не могут служить основанием для расчета налога по конкретному объекту.

Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу закон об исчислении налога на имущество физических лиц по его кадастровой стоимости. При этом собственники недвижимости начнут платить по новой схеме с 2016 года.

Сумма налога рассчитывается, исходя из кадастровой (близкой к рыночной) стоимости жилья. Кадастровую стоимость определяет сегмент недвижимости, площадь, год постройки, расположение и другие факторы. Налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости дешевле 10 миллионов рублей и 0,15% для квартир от 10 до 20 миллионов рублей.

Для объектов стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей включительно – 0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей – 0,3%. Имущество стоимостью свыше 300 миллионов рублей будет облагаться налогом по ставке 2%. Однако налог не коснется льготных категорий граждан – инвалидов и пенсионеров.

Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников представил "налоговый калькулятор" – онлайн-сервис, предназначенный для расчета суммы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Чтобы узнать сумму налога, необходимо заполнить анкету, содержащую вопросы о владельце и его недвижимости. Затем программа автоматически проведет расчет суммы налога.