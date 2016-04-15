СК завел уголовное дело в отношении реставраторов "Рабочего и колхозницы"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Артема Карпенко, гендиректора компании "ПТМ "БИОР", реставрировавшей памятник "Рабочий и колхозница". Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается на сайте московского главка ведомства.

Следствие считает, что в 2010 году при реставрации памятника и постамента Карпенко создал фиктивный документооборот, согласно которому работы выполняли фирмы-однодневки. После этого Карпенко намеренно занизил собственную налогооблагаемую базу. В результате его действий бюджет лишился более 49 миллионов рублей.

Памятник "Рабочий и колхозница" был создан для советского павильона, открывшегося на всемирной выставке в Париже в 1937 году, а в 1939 году монумент был установлен у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. С 2003 по 2009 год скульптура находилась на реставрации, после чего вернулась на свое историческое место.

Напомним, 11 марта объединение "Манеж" открыло постоянную музейную экспозицию выставочного центра "Рабочий и колхозница", посвященную легендарному советскому монументу и ее автору – Вере Мухиной. Она заняла весь первый этаж выставочного центра.

Музейная экспозиция будет периодически обновляться и дополняться материалами, связанными с контекстом эпохи создания памятника, и архивными материалами из фондов "Манежа".