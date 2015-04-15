Минфин не будет вводить налог на валютно-обменные операции граждан

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Министерство финансов России не рассматривает возможность ввода налога на валютно-обменные операции граждан. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

"Никаких налогов на валютно-обменные операции граждан вводиться не будет", – подчеркнул Силуанов.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Минфин планирует обложить налогом валютно-обменные операции. Министр отметил, что речь шла о том, что компании, работающие на валютном рынке и имеющие доход с обмена валют, должны учитывать эти доходы в отчетности.

Стоит отметить, что российский рубль продолжает укрепляться в ходе утренних торгов на Московской международной валютной бирже. Несмотря на предпринятые Центробанком меры, призванные стабилизировать ситуацию, отечественная валюта продолжает обновлять годовые максимумы стоимости.

Так, сегодня утром в ходе торгов доллар подобрался к рубежу в 50 рублей, а евро стоит уже меньше 54 рублей. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 1 ноября прошлого года.