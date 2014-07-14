Суд заочно арестовал обвиняемого в мошенничестве на 5 млрд рублей

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Суд в Москве заочно арестовал Сергея Данилочкина, обвиняемого в мошенничестве с возвратом НДС на 5 миллиардов рублей, передает пресс-служба Следственного комитета.

Данилочкину инкриминируется участие в 11 эпизодах преступлений, совершенных по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее такое же обвинение было выдвинуто его пособникам - Ладе Киселевой, Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

По данным следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010 года участники ОПГ похитили из бюджета более 5 миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Эти средства были выплачены 11 подконтрольным фиктивным компаниям в связи с тем, что фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенные товары народного потребления, которые в реальности не существовали - из бюджета возмещалась разница между уплаченным и выставленным налогом.

Как установили правоохранители, Данилочкин руководил группой, вовлекал в нее новых членов и выводил похищенные деньги из страны. Киселева и Козлова курировали бухгалтеров и управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк-клиент". Амеличев организовывал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, и контролировал открытие расчетных счетов в банках.

Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками МВД и помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Также он привлекал к работе тех, кто за вознаграждение выступал завскладами и грузчиками.

В настоящее время к уголовной ответственности привлечен замначальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Москвы Михаил Кокорев. Согласно материалам расследования, он фальсифицировал материалы камеральных проверок и составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товарами. Кокорев находится под арестом. Следствие также заинтересовалось шестью сотрудниками налоговых органов, уличенными в совершении аналогичных преступлений.

В настоящее время Синайский и Амеличев содержатся под стражей, а Данилочкин и Киселева скрылись от правоохранителей и объявлены в розыск.

Напомним, что ранее суд вынес приговор бывшим оперативникам УВД ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову, которые также помогали злоумышленникам фальсифицировать документы. Экс-полицейские приговорены к 12 лет колонии на двоих.