Аэропорты Москвы поддержали введение системы tax free

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Московские аэропорты поддержали возможность введения системы tax free в России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.
В Домодедово заявили, что такая система (возврат покупателю-нерезиденту суммы НДС на товары) повышает привлекательность шоппинга и приводит к росту розничных продаж. Так, ввод аналогичных правил в странах Евросоюза увеличил их розничный товарооборот на три процента. Сейчас услуга есть более, чем в 37 странах.
Tax free shoppingСистема tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.
НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22% от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.