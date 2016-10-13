Аэропорты Москвы поддержали введение системы tax free

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Московские аэропорты поддержали возможность введения системы tax free в России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

В Домодедово заявили, что такая система (возврат покупателю-нерезиденту суммы НДС на товары) повышает привлекательность шоппинга и приводит к росту розничных продаж. Так, ввод аналогичных правил в странах Евросоюза увеличил их розничный товарооборот на три процента. Сейчас услуга есть более, чем в 37 странах.