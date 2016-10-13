Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 11:04

Экономика

Аэропорты Москвы поддержали введение системы tax free

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Московские аэропорты поддержали возможность введения системы tax free в России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

В Домодедово заявили, что такая система (возврат покупателю-нерезиденту суммы НДС на товары) повышает привлекательность шоппинга и приводит к росту розничных продаж. Так, ввод аналогичных правил в странах Евросоюза увеличил их розничный товарооборот на три процента. Сейчас услуга есть более, чем в 37 странах.

Tax free shopping

Система tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.

НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22% от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.

налоги tax free авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика