12 ноября 2014, 17:47

Прямая трансляция: Максим Решетников представит "налоговый калькулятор"

Фото: m24.ru

В четверг, 13 ноября, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников представит "налоговый калькулятор" - онлайн-сервис, предназначенный для расчета суммы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2015 года, платить в соответствии с ним нужно будет во второй половине 2016 года.

Прямую трансляцию вы можете посмотреть на этой странице, начало в 11:00.

  • Когда: 13 ноября
  • Кто: Максим Решетников
  • Что: презентация "налогового калькулятора"
  • Кому смотреть: всем горожанам

