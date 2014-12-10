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Налоги

10 декабря 2014, 19:45

Цены на сигареты вырастут в следующем году из-за новых акцизов

налоги бизнес ФНС акцизы сигареты минимальные цены

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Производители табачной продукции задекларировали минимальные розничные цены на сигареты, которые появятся в магазинах в начале следующего года, об этом M24.ru сообщили в Федеральной налоговой службе России.

По данным ведомства, задекларированные цены на пачку сигарет в среднем на 8-10 рублей дороже, чем сейчас. Подорожание сигарет связано с ростом акцизных ставок.

В ФНС отметили, что введение обязательных минимальных цен позволит уменьшить риск необоснованного занижения цен. В частности, эта мера позволит потребителям отличить легальные сигареты от контрабандной табачной продукции из стран Таможенного Союза.

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Напомним, в ноябре Госдума одобрила поправку к законопроекту о налоговом маневре. В результате ставки акцизов на табачную продукцию 2015 год установят в размере 960 рублей за тысячу штук, на 2016 год - 1,25 тысяч рублей и 1,42 тысячи рублей на 2017 год.

Законопроект также предусматривает запрет на импорт сигарет, минимальная стоимость которых ниже 55 рублей за пачку.

Если предложение будет принято, то ввоз такой продукции в Россию будет запрещен с 1 апреля будущего года.

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