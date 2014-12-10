Сегодня в СМИ: Налог на интернет и навигаторы для военных

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Минкультуры доработало идею налога на интернет

Министерство культуры предлагает создать реестр авторского контента в интернете и обязать операторов связи установить специальную технику для анализа трафика, пишет "РБК".

Это нужно для того, чтобы справедливо распределять сборы с пользователей между владельцами прав на музыку, фильмы и литературные произведения – около $860 млн в год.

ВЭБ поможет построить платную дорогу Москва — Санкт-Петербург

ВЭБ рассматривает участие в финансировании платной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург, сообщают "Ведомости".

Речь идет об участке с 543-го по 684-й км, на подъезде к Санкт-Петербургу. ВЭБ уже участвовал в финансировании платных дорог. Банк дал 25 млрд руб. на строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Скидку в 50% получат нарушители правил дорожного движения при досрочной оплате штрафа

Водителям разрешат заплатить лишь половину штрафа, если он оплачивается в течение 20 дней после его наложения, передают "Ведомости".

Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла вчера Госдума во втором, основном чтении.

Пивная сеть "Кружка" создает новый дискаунтер

Сеть демократичных пивных ресторанов "Кружка" будущей весной запустит альтернативный формат "Кружка экспресс" с минимальным меню и средним чеком 300 руб, пишет "Коммерсантъ".

В кризис открывать новые заведения выгодно: в этот период освобождается много площадей, собственники помещений охотно идут на уступки.

Акт милосердия впишут в рамки закона

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил Совету федерации подготовить предложения по реформированию института помилования и закона об амнистии, сообщает "Коммерсантъ".

Пока сенаторы и правозащитники не договорились, будут ли это новый федеральный закон или поправки к действующему законодательству.

Банкротство поднимается в цене

Депутаты намерены втрое поднять порог долга, необходимого для начала банкротства компаний: со 100 тысяч до 300 тысяч рублей, передает "Коммерсантъ".

Принятие предложения, которое давно обсуждалось в бизнес-среде, подтолкнула подготовка закона о банкротстве физлиц — их решили считать несостоятельными при долге свыше 500 тысяч рублей.

Войска снабжают новыми навигаторами

Вооруженные силы до конца 2020 года будут полностью обеспечены современной аппаратурой спутниковой навигации, пишет "Российская газета".

По словам начальника Военно-топографического управления Генштаба Сергея Козлова, в Вооруженные силы уже поставили более 40 тысяч навигационных комплектов.