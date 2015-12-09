Интернет-магазины хотят перевести на патентную систему

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Для индивидуальных предпринимателей – владельцев интернет-магазинов хотят ввести патенты, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Тема налогообложения интернет-торговли есть, мы ее обсуждаем и возвращаться к этому будем. Давайте обсудим эту тему на площадке МТПП (Московской торгово-промышленной палаты), но здесь нужно приглашать представителей федерального уровня, Министерство связи и Министерство финансов", – пояснил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

По его словам, оформление патентов также позволит легализовать фрилансеров в сфере IT. "Сейчас мы рассчитываем, что появится возможность для самозанятых, когда патент только на себя покупают, и человек может работать только на себя, не нанимая сотрудников", – добавил чиновник.



