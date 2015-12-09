Интернет-магазины хотят перевести на патентную систему

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Для индивидуальных предпринимателей – владельцев интернет-магазинов хотят ввести патенты, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Тема налогообложения интернет-торговли есть, мы ее обсуждаем и возвращаться к этому будем. Давайте обсудим эту тему на площадке МТПП (Московской торгово-промышленной палаты), но здесь нужно приглашать представителей федерального уровня, Министерство связи и Министерство финансов", – пояснил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.
По его словам, оформление патентов также позволит легализовать фрилансеров в сфере IT. "Сейчас мы рассчитываем, что появится возможность для самозанятых, когда патент только на себя покупают, и человек может работать только на себя, не нанимая сотрудников", – добавил чиновник.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯПатентная система заменяет некоторые виды налогов, воспользоваться ей можно только в том случае, если в компании работают не более 15 человек.
Суть патента в том, что предприниматель выплачивает не несколько налогов, а один, причем оформить патент можно на срок от одного до 12 месяцев.
Порядок оформления документов, список сфер деятельности, где действует патент, а также примеры расчета можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы. Там же можно оформить заявку на получение патента.
