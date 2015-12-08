Предприниматели получили возможность оформить патент через сайт ФНС России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Индивидуальные предприниматели теперь могут оформлять заявления на получение патента на сайте Федеральной налоговой службы России. Об этом на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, передает Агентство "Москва".

По ее словам, заявление можно заполнить на сайте ФНС России в разделе "Личный кабинет индивидуального предпринимателя".

Ранее Сергей Собянин подписал закон, расширяющий перечень видов деятельности, включенных в патентную систему налогообложения.

Согласно документу, в патентную систему включено 16 новых видов деятельности, в том числе производство хлебобулочных изделий; разработка программ для ЭВМ и баз данных; ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; сбор, обработка и утилизация отходов и другие. Таким образом, патентная система с 1 января 2016 года будет распространена на 80 видов предпринимательской деятельности.

Ставки для новых видов деятельности учитывают степень налоговой нагрузки и объемы оборота в соответствующих областях.

Кроме того, стоимость патента на сдачу в аренду квартир площадью до 50 квадратных метров снижена на 40 процентов – до 18 тысяч рублей в год. При этом стоимость патента для автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 10 тонн снижена до 108 тысяч рублей в год.