Владельцев патентов на сдачу жилья хотят освободить от страховых взносов

"Большое интервью": Максим Решетников - о патентной системе налогов

Владельцев патентов на сдачу жилья планируют освободить от обязательных страховых взносов индивидуального предпринимателя в Пенсионный фонд России. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Сейчас мы с экспертами и с рядом структур обсуждаем, насколько обоснованы страховые взносы на людей, которые сдают квартиру в аренду, то есть насколько это предпринимательская деятельность. Особенно если человек занимается этим не системно. Он еще работает где-то, за него уже где-то платят страховые взносы," - пояснил глава департамента.

Решетников также добавил, что в Госдуме обсуждаются поправки, согласно которым приобретение патента будет автоматически давать статус индивидуального предпринимателя, если не используется труд наемных работников.

Стоит отметить, что если сейчас владелец квартиры хочет купить патент, чтобы сдавать ее в аренду, он обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

"Если мы еще два этих элемента устраним, то система патентов станет абсолютно идеальной", - подытожил Решетников.

Глава департамента напомнил, что владельцы патентов освобождаются от уплаты как минимум трех налогов - НДС, налога на доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц. Арендодателям, купившим патент, не придется платить и новый налог на недвижимость.

Страховые взносы индивидуального предпринимателя Каждый человек, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, обязан платить страховые взносы в Пенсионный фонд. При этом не имеет значения то, ведется ли фактически предпринимательская деятельность и присутствует ли доход. Обязательные страховые взносы нужно платить во все фонды, кроме Фонда социального страхования. Это связано с тем, что для индивидуального предпринимателя не предусмотрена оплата больничных. Размер страховых взносов напрямую зависит от дохода предпринимателя. Если доход за год меньше 300 тысяч рублей или отсутствует, то предприниматель обязан заплатить только фиксированную часть в размере 20,7 тысячи рублей. Если годовой доход больше, то к фиксированной части взносов добавляется 1 процент от дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

Напомним, патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. Она распространяется на 65 видов деятельности, в том числе общественное питание, пассажирские перевозки, аренда недвижимости. Покупка патента за фиксированную сумму и на определенный срок избавляет предпринимателя от необходимости бухгалтерского учета и подачи налоговой декларации.

По данным столичного департамента экономической политики и развития, в 2013 году было приобретено 17,6 тысячи патентов, в том числе 3530 патентов на 105 миллионов рублей купили арендодатели. Всего в 2013 году от реализации патентов в бюджет Москвы поступило порядка 500 миллионов рублей.

Мосгордума 22 октября в первом чтении одобрила законопроект о дифференциации стоимости пяти видов патентов. В их число вошли патенты, связанные с розничной торговлей, патенты на сдачу жилья в аренду, патенты на перевозку пассажиров и грузоперевозки, а также патенты, касающиеся сферы общественного питания. Законопроект вступит в силу с 1 января 2015 года.