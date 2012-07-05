По реконструкции "Детского мира" возбуждены два уголовных дела

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией "Детского мира". Руководители задействованной в работе фирмы подозреваются в неуплате налогов, а один из них, пытаясь избежать возбуждения уголовного дела и "уладить вопрос", стал жертвой мошенничества.

Как было установлено в ходе проверки, руководство ООО "Эссовер-К", готовившего проектные работы по перекладке кабелей в "Детском мире", за 2010-й и первый квартал 2011 года недоплатило в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 миллионов рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата налогов", а бывший и нынешний руководители – Игорь Вяльченков и Владимир Логинов – в мае 2012 годастали подозреваемыми по делу. По некоторым данным, сумма недоимки возросла почти до 60 миллионов рублей и если эти деньги не будут уплачены в установленные законом сроки, то Вяльченкову и Логинову будет предъявлено обвинение.

Между тем в процессе проверки деятельности фирмы всплыл и факт мошенничества. Как выяснилось, летом прошлого года Владимир Логинов, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, попытался «уладить вопрос» через представителей Московской объединенной электросетевой компании. Те пообещали привлечь свои связи в силовых структурах за сумму в 1,8 миллиона долларов. Логинов передал деньги, подстраховавшись видеозаписью. Однако в январе к нему в дом все же пришли с обысками – тогда и вскрылось мошенничество со стороны сотрудников безопасности МОЭСК.

В апреле уголовное дело по статье "Мошенничество" было выделено в отдельное производство. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено.

В Следственном комитете подтвердили факт расследования по обоим уголовным делам - о неуплате налогов на 25 миллионов рублей и о мошенничестве. Следствие ведет сбор доказательств. "В ближайшее время в случае неуплаты налогов генеральному директору "Эссовер-К" будет предъявлено обвинение", – отмечается в сообщении ведомства.