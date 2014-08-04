Налог с продаж может существенно пополнить бюджет Москвы - Решетников

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Столичные власти уверены, что налог с продаж, право на введение которого могут предоставить губернаторам с 2015 года, станет для регионов стабильным источником доходов. За рубежом накоплен позитивный опыт, который показывает успешность "работы" налога, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"Безусловно, мы будем самым серьезным образом рассматривать законопроект, дающий регионам возможность использования налога с продаж. Готовящийся законопроект необходимо тщательно проработать, чтобы избежать ошибок прошлых лет, упростить администрирование налога, исключить возможные схемы уклонения от уплаты и максимально четко определить полномочия регионов", - рассказал министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

Как меняется налоговое законодательство

Решетников отметил, что для Москвы налог с продаж может стать существенным источником пополнения городского бюджета, учитывая, что в столице существует "большой и довольно стабильный потребительский рынок". Налог с продаж, по мнению главы ведомства, может стать крепким и не зависящим ни от внешней конъюнктуры, ни от складывающейся экономической ситуации источником доходов для регионов.

Напомним, что в начале июля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российское правительство может предоставить регионам право взимать налог с продаж. Губернаторам собираются разрешить брать дополнительные 3 процентов в региональный бюджет. Право на использование налога с продаж могут предоставить уже с 2015 года.