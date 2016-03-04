Увеличение страховых взносов для ИП приведет к уходу бизнеса в тень

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минтруд предложил увеличить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это приведет к уходу малого бизнеса в тень.

"Надеюсь, эта инициатива Минтруда никуда не пройдет. Доход в 500 тысяч рублей в год получают мастерские по ремонту обуви и одежды. Вся наша экономическая система с 2000 годов строилась на продаже энергоносителей на Запад. А теперь начать перестройку никто не рискует, и власти решили брать дополнительные деньги от предпринимателей. Все ИП просто уйдут в тень", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас в теневой экономике в России находится 20 триллионов рублей.

Для ИП могут увеличить страховые взносы

Законопроект предлагает установить одинаковый платеж в Пенсионный фонд вне зависимости от годового дохода индивидуального предпринимателя, ежегодно увеличивая его через повышающий коэффициент.

Согласно документу, работающие в Москве индивидуальные предприниматели с доходом в 500 тысяч рублей в год должны будут сделать взнос в Пенсионный фонд в размере 24,7 тысячи рублей вместо 21,3 тысячи.

В случае принятия поправок дополнительные поступления в 2017 год составят миллиард, в 2018 году — 10,2 миллиарда рублей, а в 2021 году могут достигнуть 53 миллиардов рублей.



Напомним, ранее в Москве был принят закон, снижающий с 2016 года ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость. Соответствующие поправки внесены в столичный закон "О налоге на имущество организаций".

Также принято решение с 1 января 2016 года взимать налог по кадастровой стоимости со всех нежилых зданий площадью свыше 1 тысячи квадратных метров в случае их использования для коммерческих целей. До этого налог взимался со зданий площадью свыше двух тысяч квадратных метров.