Рост налоговых доходов в Москве может составить 3,4 процента в 2016 году

"Интервью": Максим Решетников – о поддержке экономической активности

Столичные власти ожидают, что по итогам 2016 года рост налоговых доходов бюджета может составить 3,4 процента, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников в интервью телеканалу "Москва 24".

"У нас в оценке доходов заложен крайне консервативный сценарий. Мы рассчитываем на рост доходов в районе 3,5 процента, а если быть точным, 3,4 процента у нас рост по налоговым доходам. И мы уверены в том, что эти доходы будут исполнены", – сказал чиновник.

Он напомнил, что в прошлом году рост по налоговым доходам составил 4,6 процента.

Напомним, Сергей Собянин подписал закон, снижающий с 2016 года ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость. Соответствующие поправки внесены в столичный закон "О налоге на имущество организаций".

Также принято решение с 1 января 2016 года взимать налог по кадастровой стоимости со всех нежилых зданий площадью свыше 1 тысячи квадратных метров в случае их использования для коммерческих целей. До этого налог взимался со зданий площадью свыше двух тысяч квадратных метров.