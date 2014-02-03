Форма поиска по сайту

03 февраля 2014, 19:44

Экономика

Минимальная цена поллитра водки вырастет до 199 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Росалкогольрегулирование направило на утверждение в Минюст приказ, увеличивающие минимальную розничную цену на поллитровую бутылку водки со 170 до 199 рублей.

Данная цена будет действовать с момента принятия приказа и до 1 августа 2014 года, а потом вырастет до 220 рублей.

Необходимость данного шага ведомство объяснило тем, что в наступившем году, в частности, увеличились тарифы на газ и электроэнергию. При формировании цен на водку обычно учитываются изменения стоимости ржи, пшеницы и ячменя, используемых при производстве этилового спирта.

Ранее цены на водку в России повышались ровно год назад, в январе 2013 года. Впервые минимальные цены на крепкий алкоголь были установлены 1 января 2010 года. Тогда они составляли 89 рублей.

