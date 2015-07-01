Единая комиссия по вопросам торгового сбора создана в столице

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В столице появилась единая комиссия по вопросам торгового сбора, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

Комиссия будет рассматривать обращения организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам уплаты сбора.

Образована она путем слияния с ранее созданной комиссией по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида использования зданий и нежилых помещений.

В состав комиссии войдут представители правительства столицы, управления Федеральной налоговой службы и Росреестра.

Напомним, с 1 июля 2015 года на территории Москвы вводится торговый сбор, и владельцы торговых объектов обязаны подать уведомление плательщика в налоговые органы.

Под его действие попадут не менее 130 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Форму уведомления можно скачать здесь.

За нестационарные объекты и торговлю без торгового зала надо будет платить ежеквартально 28,3 тысячи рублей за МКАД и 40,5 тысячи внутри МКАД. Для отдельно стоящих магазинов, объектов, встроенных в жилые дома, павильонов в ТЦ и шоурумов установлен платеж в 60, 30 и 21 тысячу рублей (ЦАО, вся Москва внутри МКАД и за Кольцевой).

30 июня Сергей Собянин подписал закон, расширяющий льготы по уплате торгового сбора. Они распространяются на кинотеатры, музеи и театры. Также льгота распространяется на объекты небольшой площади, которые используются для оказания бытовых услуг.

Ранее закон был принят Мосгордумой. "Мы обещали проводить гибкую, адекватную налоговую политику. Представленный законопроект как раз и направлен на решение тех вопросов, которые перед нами ставит бизнес и которые ставит общество", – отметил ранее глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

Председатель Совета Московского отделения "Опоры России" Александр Жарков рассказал m24.ru, что организация готова доносить информацию о том, как механизм вычета будет работать, до предпринимателей.

"Мы пытаемся также договориться с налоговой службой, чтобы совместно разработать какие-то формы обучения для предпринимателей и их бухгалтеров по процедуре администрирования торгового сбора",– сказал он.