Налог на имущество повысится до 5,5 тысячи рублей за квартиру

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Налог на имущество в 2017 году повысится до 5,5 тысячи рублей за квартиру, сообщает "Российская газета".

"Подрастет, но не так сильно - в среднем до 5,5 тысячи рублей за квартиру. Но думаю, что основной налог на имущество в бюджет города и дальше будет поступать в основном от юридических и физических лиц - собственников торговой и офисной недвижимости",- отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

В прошлом году налог за квартиру в среднем составил около четырех тысяч рублей. По небольшим квартирам площадью менее 60 квадратных метров налог был еще меньше – 2600 рублей, добавил Решетников. По итогам 2016 года, налог с жилья принес в городскую казну до 4,5 миллиарда рублей.

По словам главы департамента, все льготные категории горожан освобождены от налога на имущество - его не платит каждый третий собственник.