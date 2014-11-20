Премию Рунета вручат в ГлавClub 25 ноября

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Торжественная церемония вручения Премии Рунета-2014 состоится 25 ноября в ГлавClub. В этом году статуэтки будут вручать за победу в одной из одиннадцати номинаций, сообщается на официальном сайте премии.

Номинации разделили на три группы: основные, специальные и народное голосование.

Основные номинации:



Инновации и технологии;

Экономика, бизнес и инвестиции;

Государство и общество;

Культура, СМИ и массовые коммуникации;

Наука и образование;

Здоровье, развлечения и отдых.

Специальные номинации:



За развитие региональных интернет-проектов;

Интернет без экстремизма.

Народное голосование:



Интернет-проект;

Сообщество Рунета;

Игра Рунета.

Прием заявок на участие в конкурсе закончился 7 ноября. Соискателями Премии Рунета являются организации, которые внесли большой вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети.

Напомним, в прошлом году Сетевое издание M24.ru получило Премию Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации". Премии в этой номинации также удостоились сайты телеканала "Дождь", журнала "Дилетант" и проект SmartNews.ru, а также "Открытый показ" и "Московские новости: Русский язык".