Премию Рунета вручат в ГлавClub 25 ноября

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Торжественная церемония вручения Премии Рунета-2014 состоится 25 ноября в ГлавClub. В этом году статуэтки будут вручать за победу в одной из одиннадцати номинаций, сообщается на официальном сайте премии.
Номинации разделили на три группы: основные, специальные и народное голосование.
Основные номинации:
- Инновации и технологии;
- Экономика, бизнес и инвестиции;
- Государство и общество;
- Культура, СМИ и массовые коммуникации;
- Наука и образование;
- Здоровье, развлечения и отдых.
Специальные номинации:
- За развитие региональных интернет-проектов;
- Интернет без экстремизма.
Народное голосование:
- Интернет-проект;
- Сообщество Рунета;
- Игра Рунета.
Прием заявок на участие в конкурсе закончился 7 ноября. Соискателями Премии Рунета являются организации, которые внесли большой вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети.
Напомним, в прошлом году Сетевое издание M24.ru получило Премию Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации". Премии в этой номинации также удостоились сайты телеканала "Дождь", журнала "Дилетант" и проект SmartNews.ru, а также "Открытый показ" и "Московские новости: Русский язык".
Премия РунетаПремия была учреждена в 2004 году, в год празднования 10-летия Рунета. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети.
Главная задача конкурса - способствовать развитию информационных технологий, электронных СМИ и электронных средств массовых коммуникаций в России как важного сектора экономической деятельности.