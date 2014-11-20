Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2014, 17:48

Культура

Премию Рунета вручат в ГлавClub 25 ноября

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Торжественная церемония вручения Премии Рунета-2014 состоится 25 ноября в ГлавClub. В этом году статуэтки будут вручать за победу в одной из одиннадцати номинаций, сообщается на официальном сайте премии.

Номинации разделили на три группы: основные, специальные и народное голосование.

Основные номинации:

  • Инновации и технологии;
  • Экономика, бизнес и инвестиции;
  • Государство и общество;
  • Культура, СМИ и массовые коммуникации;
  • Наука и образование;
  • Здоровье, развлечения и отдых.

Специальные номинации:

  • За развитие региональных интернет-проектов;
  • Интернет без экстремизма.

Народное голосование:

  • Интернет-проект;
  • Сообщество Рунета;
  • Игра Рунета.

Прием заявок на участие в конкурсе закончился 7 ноября. Соискателями Премии Рунета являются организации, которые внесли большой вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети.

Напомним, в прошлом году Сетевое издание M24.ru получило Премию Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации". Премии в этой номинации также удостоились сайты телеканала "Дождь", журнала "Дилетант" и проект SmartNews.ru, а также "Открытый показ" и "Московские новости: Русский язык".

Премия Рунета

Премия была учреждена в 2004 году, в год празднования 10-летия Рунета. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети.

Главная задача конкурса - способствовать развитию информационных технологий, электронных СМИ и электронных средств массовых коммуникаций в России как важного сектора экономической деятельности.

награждения Премия Рунета сми торжественные церемонии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика