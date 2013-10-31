Полиция будет благодарить и поощрять бдительных горожан

Фото:ИТАР-ТАСС

Московская полиция начнет активно благодарить бдительных горожан за информацию о возможном преступлении, рассказал М24.ru руководитель столичного главка Анатолий Якунин. По его словам, активных горожан будут поощрять словами благодарности, а в некоторых случаях выплачивать вознаграждение. "Если гражданин сообщил, к примеру, что по определенному адресу находится арсенал с оружием или наркотиками, либо сообщил о лице, находящемся в розыске за совершение какого-либо преступления, то однозначно мы их будем благодарить, в том числе, готовы материально. Суммы могут быть разные, в зависимости от опасности преступника", ― отметил Якунин.

В начале этого года общественный совет ГУ МВД России по Москве направлял руководителю столичного главка письмо с просьбой разработать новый порядок взаимодействия с бдительными гражданами. Среди прочего, предлагалось в течение трех дней перезванивать информатору и благодарить его за помощь. "Мы рады, что наша инициатива поддержана, но полиция начала эту работу не только из-за нас", ― сказал зампред общественного совета Антон Цветков. По его словам, выработать регламент работы с обращениями граждан действительно необходимо. "В СССР был лозунг "сила милиции в связи с народом", надо вернуть этот лозунг", ― отметил он. По его словам, современный кинематограф и телевидение внушают, что звонить в полицию недостойно. "Полстраны живет "по понятиям", ― подчеркнул Цветков.

Главное, отметил эксперт, чтобы люди понимали необходимость своих звонков. "Если гражданин увидит, что кто-то садится за руль пьяным, позвонит по телефону "02", а потом ему перезвонит инспектор и скажет: "Благодарим вас, водитель задержан", это вдохновит москвичей сообщать о преступлениях. Конечно, это касается только подтвержденных сообщений", ― подчеркнул Цветков.

Пресс-секретарь столичной полиции Андрей Галиакберов отметил, что полиция готова принимать сообщения от граждан "на безвозмездной основе и за денежное вознаграждение". Гадиакберов отметил, что в основном, москвичи звонят и сообщают информацию на общественных началах. "Из последних выплат, мы обещали миллион рублей ― мы выплатили его тем, кто помог раскрыть убийство жителя района Бирюлево Западное Егора Щербакова", ― сказал представитель ГУ МВД по Москве.

Эксперты считают, что полиция должна определить преступления, за сообщения о которых полагается вознаграждение. В противном случае будут звонить желающие заработать и "городские сумасшедшие". "Вознаграждения должно быть за сообщение об особо опасных преступлениях, таких как похищения, заказные убийства, умышленные убийства, преступления в отношении детей, - считает адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке", полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. - Нужно сделать официальную статью расходов, к примеру, за сообщения о таких преступлениях ― от 30 до 500 тысяч рублей. Отдельно прописать регламент для информатора о террористической деятельности, здесь размер гонорара должен быть от 1 млн до 5 млн рублей, чтобы, например, сообщник террористов мог позвонить и признаться. Конечно, полиция должна гарантировать ему конфиденциальность, чтобы его данные не могли узнать третьи лица".

В свою очередь, председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов считает, что информаторам об администативных нарушениях тоже стоит платить. "Это мировая практика финансового стимулирования активных граждан. В Германии и Америке это очень развито, гражданам за полезные сообщения приходят чеки. Нормальная цена за подтвержденное сообщение ― от 500 рублей до 1 тысячи", - отметил эксперт.

